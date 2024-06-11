Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, suikast sonucu hayatını kaybeden akademisyen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile önümüzdeki günlerde görüşeceği duyuruldu. Bu görüşme, uzun süredir kamuoyunda merakla bekleniyordu.

Görüşmenin Detayları ve Önemi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ayşe Ateş'in görüşmesi önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Bu görüşme, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve çeşitli spekülasyonlara neden oldu.

Ayşe Ateş'in Açıklamaları

Ayşe Ateş, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar çok büyük bir sessizlik vardı. Görüşmenin kabul edilmesini olumlu karşılıyorum" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, uzun süredir sessizliğini koruyan Ayşe Ateş'in görüşmeye dair umutlarını ortaya koyuyor.

Sinan Ateş'in Suikastı ve Sonrası

Sinan Ateş, suikast sonucu hayatını kaybetmiş bir akademisyen olup, ölümü büyük yankı uyandırmıştı. Cinayetin ardından kamuoyunda çeşitli tepkiler ve soru işaretleri oluşmuştu. Erdoğan'ın Ayşe Ateş ile yapacağı görüşme, bu sürecin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Suikastın Ardından Yaşananlar

Sinan Ateş'in öldürülmesi sonrası yürütülen soruşturma ve hukuki süreçler, kamuoyunun dikkatini çekmişti. Ayşe Ateş, bu süreçte adalet arayışını sürdürmüş ve birçok platformda sesini duyurmaya çalışmıştı.

AYŞE ATEŞ: GÖRÜŞMEYİ BEN İSTEDİM

Ayşe Ateş, İletişim Başkanlığı kaynaklarının basına duyurduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi doğruladı. Ateş, görüşme gününün henüz net olmadığını ancak önümüzdeki günlerde planlanacağını belirtti.

'1,5 YILDIR GÖRÜŞME TALEP EDİYORUM'

Ayşe Ateş, görüşme talebinin kendisinden gittiğini belirterek şöyle konuştu:

“Yaklaşık bir buçuk yıldır resmi ve gayri resmi yollardan görüşme talep ediyorum. Günü ve saatiyle ilgili haber verecekler. Görüşmenin içeriği Sinan Ateş’in katillerinin yargılanmasıyla ilgili olacak. Yargılamanın önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Şimdiye kadar çok büyük bir sessizlik vardı. Görüşmenin kabul edilmesini olumlu karşılıyorum. İnşallah çözüme doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz.”

BAHÇELİ'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

Sabah saatlerinde CHP lideri Özgür Özel ile görüşen Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel kalemi Hasan Doğan'ın geçtiğimiz hafta kendisini aradığını ve görüşme yapılacağını söylediğini ancak görüşmenin gerçekleşmediğini belirterek Bahçeli'yi işaret etmişti. Ayşe Ateş şu açıklamayı yaptı:

"10 gün önce Hasan Doğan beni aradı ve Cumhurbaşkanı’nın geçen hafta içi benimle görüşeceğini söyledi. Ancak hemen akabinde MHP’nin grup toplantısı oldu ve burada Devlet Bahçeli, bir söylemde bulundu. Her zaman yaptığı gibi suçluların önüne bir set çekerek bizi karalamakla, iftira atmakla, vatan millet düşmanlığıyla itham etti. Orada bir çağrıda bulundu. Dedi ki 'Bunların sırtını sıvazlamayın, bunları korumayın.'

Bence, Cumhurbaşkanıyla yapacağım görüşmeden haberi oldu ve burada Cumhurbaşkanına mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Bizi korumamasını ve görüşmemesine yönelik bir çağrıda bulundu. Sanırım o sebeple çağırılmadım. Normalde geçen hafta içi bizimle görüşecekti. Bahçeli’nin çağrısı karşılık buldu."

ÖZGÜR ÖZEL: ATEŞ AİLESİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Merkez'de ağırladığı Ayşe Ateş ve kızlarına destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel "Ankara'nın ortasında öldürülen ve cinayeti aydınlatılmayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in değerli eşi Ayşe Ateş ile kızları Bengisu ve Banuçiçek'i Genel Merkezimizde ağırladık. Bu suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya ve evlatlarının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

DAVUTOĞLU'YLA DA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Ayşe Ateş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla görüştü. Parti genel merkezindeki görüşmeyle ilgili Davutoğlu şu paylaşımı yaptı:

"Şehit Sinan Ateş'in çok kıymetli eşi Sayın Ayşe Ateş, bugün parti genel merkezimizde bizlere ziyarette bulundu.

Daha önce söylediğimiz gibi, bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız ve katiller hak ettikleri cezayı alana dek hiçbir şekilde geri adım atmayacağız.

1 Temmuz’da başlayacak olan davaya hukuk heyetimiz ile birlikte katılım sağlayarak, davayı her aşamasında en ince detayına kadar takip edeceğiz.

Şehit Sinan Ateş’in ve çok değerli ailesinin hukuku bizlere emanettir."