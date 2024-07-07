Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nı Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşıladı.

'Gelecekte şampiyonluk yaşayacağız!'

Maçı tribünden izleyen liderler, karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek oyuncuları tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim gururumuzsunuz. Bu işte başarılı oldunuz, gelecekte de başarılı olacağız. İnanıyorum ki, buraya kadar getirdiniz ve gelecekte de şampiyonluk yaşayacağız" şeklinde oyunculara seslendi. Teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular da destekleri için teşekkür etti. Gelecek turnuvalar için başarı dilekleri iletilirken, milli takımın sergilediği gurur verici performans kutlandı.