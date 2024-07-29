Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti. Görüşmede, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin artarak devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, iki ülkenin ortak projelerle birbirlerini desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Türkiye'nin Somali'ye Desteği

Erdoğan, Türkiye'nin Somali'nin toprak bütünlüğüne ve birliğine verdiği önemi bir kez daha dile getirdi. Somali'nin terörle mücadelesinde Türkiye'nin verdiği desteğin süreceğini belirten Cumhurbaşkanı, bu konuda Somali hükümetine her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Ayrıca, Somali'nin kalkınma süreçlerine katkıda bulunacak projeler üzerinde çalışıldığını ve bu projelerin en kısa sürede hayata geçirileceğini belirtti.

Bölgesel ve Küresel Konular

Görüşmede, Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerinin yoğun bir şekilde sürdüğü de ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin barış ve istikrarın sağlanması adına bölgede aktif rol oynadığını ve bu doğrultuda her türlü diplomatik çabayı göstermeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin gelecekte de birçok alanda iş birliği yaparak ortak hedeflere ulaşacağına inandığını belirtti.