Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabı üzerinden ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Enflasyon, inşallah yılın ikinci yarısından itibaren iniş trendine girecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapılan AK Parti toplantısındaki konuşmasının önemli bölümlerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Ekonomik durum ve iyimserlik

Erdoğan, dış politikadan ekonomiye, terörle mücadeleden deprem sonrası iyileştirme çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede yoğun mesai içinde olduklarını belirtti. Ekonomide 2024 yılına dair verilerin güzel gelmeye devam ettiğini aktaran Erdoğan, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdüğünü vurguladı. Çalışanların büyümeden aldığı payın bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 42 olarak gerçekleştiğini belirten Erdoğan, bu durumu 1998 yılından beri görülen en yüksek seviye olarak değerlendirdi.

Enflasyon ve ileriye dönük beklentiler

Erdoğan, enflasyonun inşallah yılın ikinci yarısından itibaren iniş trendine gireceğini ifade etti. Son dönemde açıklanan verilerin neredeyse tamamının Orta Vadeli Program’a uygun seyrettiğini belirten Cumhurbaşkanı, hayat pahalılığını körükleyen fahiş fiyat ve fırsatçılık sorununda yeni düzenlemelerle ellerinin daha da güçlendiğini aktardı.