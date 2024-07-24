Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin tarım ve orman politikaları, köy kalkınma projeleri ve sektörle ilgili diğer önemli konular ele alındı.

Görüşmenin detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ve komisyon üyeleri de katıldı. Görüşmede, Türkiye'nin tarım ve orman sektörlerindeki güncel durum ve geleceğe yönelik stratejiler masaya yatırıldı. Özellikle sürdürülebilir tarım uygulamaları, orman yangınlarıyla mücadele ve kırsal kalkınma projeleri üzerinde duruldu.

Vahit Kirişci'nin Açıklamaları

Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, sosyal medya üzerinden toplantıya dair yaptığı paylaşımda, "AK Parti Grup Toplantısı sonrası Partimizin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeleri olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek komisyon çalışmalarımız ile ilgili brifing verdik." açıklamasında bulundu.

#AKParti Grup Toplantısı sonrası Partimizin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeleri olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek komisyon çalışmalarımız ile ilgili brifing verdik. pic.twitter.com/vYwsc6VnVc Türk Savaş Gemileri, Yunanistan'ı rahatsız etti July 24, 2024