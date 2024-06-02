Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, terör bataklıklarını kurutacaklarını, vatandaşın canına kast edenlerin tepesine bineceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın nın kapanışına konuştu.

AK Parti döneminde önemli reformlar hayata geçirdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize ekonomiden güvenliğe, ulaştırmadan ticarete, savunmadan enerjiye her alanda Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını yaşattık. Ülkemize kazandırdıklarımız ile gurur duyuyoruz ancak bunlarla yetinmiyoruz. AK Parti statükocu bir parti değildir. Demokrasimizi vesayetçilerin karanlığından biz çıkardık. Biz yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. İstiyoruz ki oturalım, konuşalım el ele verelim, Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından hep beraber kurtaralım" çağrısında bulundu.

AK Parti 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kapanışı https://t.co/tSH4xQYn7z— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 2, 2024

"TERÖR BATAKLIKLARINI KURUTACAĞIZ"

Türkiye'de terör kuşağıyla çevreleme planlarını bozduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör bataklıklarını kurutacağız, vatandaşın canına kast edenlerin tepesine bineceğiz. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör koridoruna izin vermeyiz. Terör örgütleri eridikçe demokrasimiz serpilecek, bundan bütün Türkiye kazanacaktır" dedi.

Türkiye'nin seçim gündemini geride bırakıp artık önüne bakması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında her alanda müreffeh bir Türkiye hedefliyoruz. Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecektir. Her alanda daha güçlü Türkiye'yi biz hayal ediyoruz. Bu hayalin adı Türkiye Yüzyılı'dır. Sorunlara ortak akıl ile çözüm üretmek gerekir. Önümüzdeki 4 yıllık seçimsiz süreyi en etkin, en verimli ve ülkemizi hedeflerine ulaştıracak vizyonla çok iyi değerlendirmemiz lazım" diye konuştu.

"GEÇMİŞTE BAŞARDIK YİNE BAŞARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi, enerji ve tarım oturumunda bakan arkadaşlarımız hükümetimizin politikalarını paylaştılar. 2024'ün ilk çeyrek büyüme rakamlarıyla programa olan güvenimiz perçinlendi. İhracat tarafında da gayet iyi gidiyoruz. Turizmde bu sene 60 milyar dolarla rekor kırmayı hedefliyoruz. Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon rakamlarını geçmişte başardık yine başaracağız. Ekonomide program neticesini almaya başladık. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçiriyoruz. Marjinal grupların eleştirileri pedagojik değil" dedi.