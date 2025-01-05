Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz turu kapsamında Trabzon'da yaptığı konuşmada, Türkiye’nin terörle mücadelede önemli bir dönemeçte olduğunu belirtti. Erdoğan, terör örgütlerinin artık sona yaklaştığını ifade etti.

"Silah ve şiddet devri tamamen sona erdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, terörle mücadelede izlenen politikalarda önemli başarılar elde edildiğini dile getirdi. Erdoğan, “Silahların sırtını emperyalistlere yaslayarak kantonculuk oynama devri sona ermiştir. Terör örgütleri ya silah bırakacak ya da kadife eldivene sarılı demir yumrukla yüzleşecektir” ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz"

Türkiye'nin çatışma, şiddet ve istikrarsızlığı geride bırakarak "terörsüz bir Türkiye" hedefine ulaşacağını belirten Erdoğan, “Suriye’nin kuzeyine düzenlediğimiz operasyonlarla PKK’nın uzantılarını sınır hattımızdan uzaklaştırdık. DEAŞ’ı bozguna uğrattık. Pençe Kilit Harekâtı ile bölücü terör örgütüne hareket alanı bırakmadık. Sadece 2024 yılında 40 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik” dedi.

"Husumet duvarlarını yıkacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede yalnızca askeri başarılarla değil, aynı zamanda bölgedeki kardeşlik bağlarını güçlendirerek hareket ettiklerini vurguladı. Türk, Kürt, Arap ve Fars halklarının bir arada yaşadığı coğrafyanın bölünmesine müsaade edilmeyeceğini söyleyen Erdoğan, “Bu topraklarda fitne tohumu yeşertmeye çalışanlara karşı stratejik akılla hareket edeceğiz. Aramıza örülmek istenen husumet duvarlarını yıkacağız” dedi.

"Kardeşliği kimse dinamitleyemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 85 milyon vatandaşıyla birlikte güçlü bir birliktelik sergilediğini ifade ederek, “Anamızın dili, kökenimiz, siyasi görüşümüz farklı olabilir ama hepimiz bu coğrafyanın bin yıllık evlatlarıyız. Bu kardeşliği kimse dinamitleyemez” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın terörle mücadeledeki kararlılığını ve mutabakatını vurguladı. Milletin desteğiyle, terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşeceğine inandığını belirterek, “Türkiye Yüzyılı’nın önündeki son engellerden biri olan terörü ortadan kaldırarak hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız” diyerek sözlerini noktaladı.