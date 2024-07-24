Erdoğan, "Enflasyonda en kötüsünü geride bıraktık, bundan sonra daha hissedilir şekilde düşecektir" dedi.

Enflasyon ve ekonomi üzerine mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki sıkıntıların üstesinden gelindiğini belirterek, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında olumlu sonuçların görülmeye başladığını ifade etti. "Enflasyonda en kötüsünü geride bıraktık. Bundan sonra daha hissedilir şekilde düşecektir" diyen Erdoğan, fiyatlama davranışlarının piyasa ile dengelenmeye başladığını söyledi.

AK Parti'nin hizmet mücadelesi ve vefa

Toplantının açılışında AK Parti'nin ülkeye hizmet mücadelesine omuz veren tüm partililere ve vatandaşlara selamlarını ileten Erdoğan, grup toplantısına katılanlara teşekkür etti. Batı Trakya Türk azınlığının kazanımlarında büyük payı olan Doktor Sadık Ahmet'i de anarak ailesine sabır diledi.

Yunanistan ve Kıbrıs Türk halkının hakları

Erdoğan, Yunan makamlarıyla Batı Trakya'daki soydaşların sorunlarının sürekli gündemlerinde olduğunu ve bunları takip ettiklerini belirtti. Aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının hakları için de mücadele ettiklerini vurguladı. "KKTC'nin bağımsızlığına verdiğimiz önemi bir kez daha dünyaya ilan etmiş olduk" dedi.

Muhalefetin Türkiye'yi şikayet etmesi

Erdoğan, muhalefetin Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden siyaseti bırakmasını önemsediklerini belirtti. CHP milletvekillerinin Avrupa'da PKK'nın gönüllü avukatlığını yaptığını ve 15 Temmuz faillerini aklama görevini üstlendiğini ifade eden Erdoğan, muhalefetin normalleşmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Ekonomideki gelişmeler ve enflasyonla mücadele

Ekonomide sıkıntıların üstesinden geldiklerini ve enflasyonun hedeflenen seviyeye indirileceğini söyleyen Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye ile ilgili daha iyi derecelendirmeler yapmaya başladığını belirtti. "Türkiye doğru yoldadır ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.

Belediyelerin borçları ve sözlerinin arkasında durma çağrısı

Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tahsil işlemlerine başlayacağını söyleyen Erdoğan, "Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Erdoğan, "Dürüst siyaset verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir" diyerek belediyelerin verdiği sözleri tutmasını istedi.