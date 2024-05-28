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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarından birisi anayasal demokrasimizin yeni ve sivil bir anayasayla güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılmasıdır"
28.05.2024 - 15:07
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