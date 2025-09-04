Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’daki konutta bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü ve iki liderin gündeminde son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Görüşmeyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı

Erdoğan ve Bahçeli’nin son olarak Ahlat’ta bir araya geldiği ifade edilirken, Ankara’daki görüşmenin samimi bir ortamda gerçekleştiği kaydedildi. Taraflardan görüşme içeriğiyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

İki liderin Ahlat’ta gerçekleştirdiği toplantı sonrası ilişkilerin yakın seyri ve iş birliği vurgusu dikkat çekmişti. Bu görüşme, mevcut iş birliğinin devamı niteliğinde değerlendiriliyor.