Bayram kutlamaları ve taziye mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran 2024 tarihinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Başbakan Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kurban Bayramı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Başbakan Paşinyan’ı, yaklaşan Vardavar-Hz. İsa’nın Başkalaşımı Bayramı dolayısıyla tebrik etti.

Sel felaketi İçin başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan’ın kuzey bölgelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Başbakan Paşinyan’a başsağlığı dileklerini iletti. Bu taziye mesajı, iki ülke arasında insani dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İlişkilerin normalleştirilmesi

Görüşmede, iki lider Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin önkoşulsuz olarak tamamen normalleştirilmesi konusundaki siyasi iradelerini yineledi. Bu bağlamda, iki ülkenin Özel Temsilcileri arasındaki görüşmelerin devam etmesinin önemine dikkat çekildi ve şu ana kadar sağlanan ilerlemeler teyit edildi.

Bölgesel ve uluslararası konular

Liderler, Türkiye ve Ermenistan’ın üst düzey yetkilileri arasındaki devam eden diyaloğu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Ayrıca, bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası gündemi de ele aldılar, bu konuların da ikili ilişkiler üzerinde önemli etkileri olacağına işaret ettiler.