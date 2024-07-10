Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüştü. İki liderin görüşmesinde, bölgesel güvenlik, iş birliği ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Bölgesel güvenlik ve iş birliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Miçotakis'in görüşmesinde, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilimler başta olmak üzere, bölgesel güvenlik konuları öncelikli gündem maddelerindendi. İki lider, bölgedeki istikrarın sağlanması ve olası anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldılar. Ayrıca, savunma alanında iş birliğinin artırılması ve ortak askeri tatbikatların düzenlenmesi gibi konular da masaya yatırıldı.

İkili ilişkilerin güçlendirilmesi

Görüşmede, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonomik iş birliğinin artırılması yönünde adımlar atılması gerektiği vurgulandı. Erdoğan ve Miçotakis, iki ülke arasındaki turizm potansiyelini artırmak için ortak projeler geliştirilmesi konusunda fikir birliğine vardılar. Ayrıca, kültürel ve akademik iş birliğinin de güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

NATO'nun rolü ve ortak stratejiler

NATO Liderler Zirvesi'nin genel gündemi çerçevesinde, iki lider NATO'nun bölgedeki rolü ve ortak savunma stratejileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan ve Miçotakis, NATO'nun güney kanadında ortak tehditlere karşı dayanışmanın önemini vurguladılar. Ayrıca, ittifakın siber güvenlik ve terörle mücadele alanlarındaki stratejik öncelikleri de ele alındı.