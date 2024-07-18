AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşme sonrasında, medyada dolaşan parti ayrılık spekülasyonlarına net bir cevap verdi. Soylu, siyasi hayatının AK Parti ve Cumhur İttifakı çatısı altında devam edeceğini belirtti.

Ankara kulislerinde gündem olan görüşme, Süleyman Soylu'nun talebi üzerine gerçekleştiği ve içeriği hakkında detaylı bilgi verilmediği ifade edildi. Soylu, Oda TV'ye yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı ile bir görüşmedir. Siz de takdir edersiniz ki mahrem" şeklinde konuştu.

Görüşme sonrası ise parti ayrılığı iddialarına açıklık getiren Soylu, şu sözleri dile getirdi: "Tayyip Erdoğan liderliğine itiraz ve yeni bir siyasi parti kurmak siyasi cinnettir. Ayrı bir siyasi parti kuracak diyen dedikoduculara söylüyorum; 40 yıl oldu siyasi hayatım… Siyaseti, dedikodular mühendislikler değil Allah’a, millete doğrulara olan sadakat belirler. Ailemizin mücadelesinin yeri AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır."

Soylu'nun vurguladığı gibi, siyasetin dava olarak görülmesi gerektiğini belirten ifadeleri, kamuoyunda önemli yankı uyandırdı. İşte Türkiye siyasetindeki bu gelişmeler, AK Parti içindeki dengeler ve gelecek politik duruşlar hakkında yeni tartışmaların fitilini ateşledi.