Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangının ardından bölgede incelemelerde bulunmak ve hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katılmak üzere Bolu’ya gidiyor. Erdoğan’ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan da bu ziyaret sırasında, yangında hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazına katılacak.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bolu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.
- Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi, ziyaretleri kapsamında Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir.
Kaynak: HABER MERKEZİ