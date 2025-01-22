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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ’ın Bolu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu ’nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangının ardından bölgede incelemelerde bulunmak ve hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katılmak üzere Bolu’ya gidiyor. Erdoğan’ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan da bu ziyaret sırasında, yangında hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazına katılacak.

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