Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX’in Falcon 9 roketiyle başarıyla uzaya fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu tarihi anı kutlayarak, Türkiye'nin uydu üretiminde yeni bir döneme girdiğini vurguladı.

"Bugün ülkemiz ve milletimiz açısından yeni bir gurur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uydu fırlatma törenine video mesaj göndererek, "Bugün ülkemiz ve milletimiz açısından yeni bir gurur vesilesine daha hep beraber şahitlik ediyoruz. Yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı az önce uzaya fırlattık. Yerli ve milli haberleşme uydumuz 6A mevcut uyduların yedeklenmesini sağlayacak ve kapasiteyi artıracaktır" dedi.

"İş birliğimizin güçlenmesinden memnuniyet duyuyoruz"

Türksat 6A projesindeki alt sistemlerin, uydu yer istasyonu ve yazılımların yüzde 81’den fazlasının milli imkanlarla Türkiye'de üretildiğini belirten Erdoğan, "2 buçuk sene önce uzaya fırlattığımız 5B uydumuzda olduğu gibi 6A’da da SpaceX firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Elon Musk ve SpaceX firmasıyla iş birliğimizin güçlenmesinden memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Uydu hizmeti ihracatının artacağına inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önüne çıkan tüm engellere rağmen uzaydaki varlığını artırdığını ve milli uzay programının ana hedeflerinden biri olan ilk insanlı uzay misyonunu kısa süre önce gerçekleştirdiklerini belirtti. Erdoğan, "Türksat 6A ile uydu üretiminde yeni bir safhaya geçmiş bulunuyoruz. Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da ciddi manada artacağına inanıyoruz" dedi.

"Nüfusu 5 milyara çıkaracağız"

Türksat 6A'nın 35 bin 786 kilometre uzaklıktaki yörüngesine ulaşmasıyla Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi daha önce kapsama alanı dışında kalan ülkelerin kapsama alanına gireceğini ifade eden Erdoğan, "Yeni uydumuzla Türkiye’nin uydularının ulaştığı nüfusu 3 buçuk milyardan, 5 milyara çıkaracağız" açıklamasını yaptı.

Türkiye, uydu üretiminde global bir güç olacak

Erdoğan, Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükseleceğini ve teknoloji ile tecrübe kazanımı sayesinde ülkenin uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde pazar payına sahip olacağını vurguladı. "Haberleşme uyduları gibi kritik öneme sahip teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilmesi milli güvenliğimiz açısından da büyük önem arz ediyor. Millet olarak bizlere bu gururu yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.