Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıllık restorasyon çalışmaları tamamlanan Yıldız Sarayı'nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Tarihi ve kültürel önemi büyük olan Yıldız Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarına tanıklık etmiş ve direnişin sembolü haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları ve detaylar haberimizde.

Yıldız Sarayı'nın restorasyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yürütülen 6 yıllık restorasyon çalışmaları sonucunda Yıldız Sarayı'nın ihya edildiğini belirtti. İstanbul'un tarihi simgelerinden biri olan Yıldız Sarayı, bugünden itibaren ziyarete açılıyor. Erdoğan, restorasyon sürecinde emeği geçen hocalara ve uzmanlara teşekkür ederek, "Bu güzel eser, onların alın teri ve gayretleri sayesinde eski görkemine kavuştu" dedi.

Tarihi ve kültürel önemi

200 yıllık tarihiyle Yıldız Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun en sancılı yıllarına tanıklık etmiştir. Sultan II. Abdülhamit ile özdeşleşen saray, II. Mahmut döneminde yeni ordunun askerlerinin talimlerini izlemek için kullanılmıştır. Sultan II. Abdülhamit, Yıldız Sarayı'nı yönetim merkezi olarak kullanarak burayı bir direniş sembolü haline getirmiştir.

Mimari ve doğal güzellikler

Yıldız Sarayı'nın mimari özelliklerine de değinen Erdoğan, sarayın tabiatla uyumlu yapısıyla ve Türk saray bahçeleri geleneğinin son örneği olarak nadide bir eser olduğunu vurguladı. Sultan II. Abdülhamit döneminde sarayda yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı belirtilmektedir.

Tarihi eserlere vefa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Sarayı'nın da dahil olduğu birçok tarihi esere sahip çıkmanın önemine değindi. "Reddi miras anlayışı bizlere çok ağır bedeller ödetti. Bu sembollerden biri de Yıldız Sarayı oldu. Ecdat yadigârı pek çok varlık gibi burası da yıllarca hoyratça kullanıldı" dedi. Erdoğan, aynı zamanda Savarona yatının restore edilip, devlet başkanlarını ağırlamak için kullanılacağını belirtti.

Geleceğe yönelik planlar

Erdoğan, Yıldız Sarayı'nın milletimizin her bir ferdinin gururla gezebileceği muhteşem bir müze olarak hizmet vermeye hazır hale geldiğini ifade etti. Ayrıca, Edirne Sarayı'nın restorasyon çalışmalarının devam ettiğini ve ecdadın emanetlerine sahip çıkmayı sürdüreceklerini belirtti.