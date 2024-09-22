Birleşmiş Milletler’in (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bulunan Türkevi önünde Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte New York John F. Kennedy Havalimanı'na indi. Heyeti, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın gibi önemli isimler de eşlik etti.

New York’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu kapsamında hem dünya liderleriyle görüşmeler gerçekleştirecek hem de Türkiye-ABD ilişkilerine dair temaslarda bulunacak. Erdoğan’ı görmek için Türkevi önünde toplanan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı’na yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan, vatandaşları selamlayarak Türkevi'ne giriş yaptı.

BM Genel Kurulu'ndaki oturumlara katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ikili temaslar ve uluslararası görüşmelerle yoğun bir programı bulunuyor.