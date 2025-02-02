Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi için bulunduğu Halkapınar Spor Salonu'nda, kendisiyle tanışmak isteyen 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile bir araya geldi.

"Hiç evladı yok diyorlar, ben varım"

Gülsüm Teyze, Erdoğan'a olan sevgisini dile getirerek, "Hepiniz evladımızsınız. Ben seni çok seviyorum. Eline ayağına taş dokundurmasın. Gözlerinden öpüyorum." dedi. Bu sözler üzerine duygulanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakallı'nın elini öperek, "Hiç evladı yok diyorlar, ben varım." şeklinde karşılık verdi.

Bu samimi anlar, salondaki katılımcılar tarafından büyük ilgi ve takdirle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşlılara gösterdiği bu hassasiyet, toplumun her kesiminden olumlu tepkiler aldı.

AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi, Halkapınar Spor Salonu'nda coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi. Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmada, İzmir ve ülke gündemine dair önemli mesajlar verdi.