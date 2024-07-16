Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 15 Temmuz Anma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Tıpkı 8 yıl önce olduğu gibi bugün de omuz omuzayız. 85 milyon hepimiz tek yumruğuz" diyen Erdoğan, "Modern dönem haşhaşilerini ne biz affedeceğiz ne de 252 evladını bir gecede kara toprağa veren milletimiz affedecektir. 15 Temmuz, milletimizin küllerinden yeniden doğuşunun hikayesidir. Yeni Türkiye, 15 Temmuz ruhunun üstünde yükselecek" dedi.

"Tıpkı 8 yıl önce olduğu gibi bugün de omuz omuzayız"

Erdoğan, konuşmasında "Bugün, aziz milletimin şahlanıp ırmaklar misali taştığı gündür" diyerek 15 Temmuz'un 8'inci yılı olduğunu vurguladı. "Tıpkı 8 yıl önce olduğu gibi bugün de omuz omuzayız, biriz, beraberiz. Genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 85 milyon hepimiz tek yumruğuz" dedi.

"252 şehidimiz bu müjdeye mazhar dldu"

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden 252 şehidin şehadetle şereflendiğini belirtti. "Şehitlerimizin yanı sıra 2 bin 740 insanımız da o gece yaralanarak gazi oldu" ifadelerini kullandı. Erdoğan, şehitlere ve gazilere duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

"Modern dönem haşhaşilerini affetmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cü hainlere destek verenleri utançla hatırladıklarını belirterek, "Modern dönem haşhaşilerini ne biz affedeceğiz ne de 252 evladını bir gecede kara toprağa veren milletimiz affedecektir" dedi.

"Yeni Türkiye, 15 Temmuz ruhunun üzerinde yükselecek"

Erdoğan, 15 Temmuz'un milletin küllerinden yeniden doğuşunun hikayesi olduğunu ve Yeni Türkiye'nin 15 Temmuz ruhunun üzerinde yükseleceğini vurguladı. "Çanakkale ruhu nasıl bir asır boyunca milletimize rehberlik etmişse, 15 Temmuz ruhu da Türkiye Yüzyılı'nın inşasına öncülük edecektir" ifadelerini kullandı.