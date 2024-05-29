Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Türkiye ve Afganistan arasındaki diplomatik pasaport hamileri için vize muafiyetini durdurdu. Bu uygulama, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.

2007'de İmzalanan Anlaşma Durduruldu

2007 yılında imzalanan ve diplomatik pasaport hamilleri için vize gerekliliğini ortadan kaldıran anlaşma, 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereğince durduruldu. Bu karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararın Ayrıntıları ve Gerekçesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı bu karar, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde önemli bir değişiklik olarak dikkat çekiyor. Vize muafiyeti anlaşmasının askıya alınmasının ardındaki nedenler hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.