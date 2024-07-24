Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gündemdeki önemli konulara dair açıklamalar yaptı. Erdoğan, Dr. Sadık Ahmet'i rahmetle andı ve Batı Trakya ile Kıbrıs Türk halkının haklarına ilişkin politikalarını yineledi.

Erdoğan’dan partililere selam ve teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya katılan milletvekillerini ve misafirleri selamlayarak konuşmasına başladı. “Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım ve kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum,” diyen Erdoğan, AK Parti’nin mücadelesine destek veren tüm parti mensuplarına ve vatandaşlara teşekkür etti. Gençleri de özel olarak selamlayan Erdoğan, “Grup toplantımıza katılan sevgili gençlerimize hoş geldiniz diyorum. Her birinize aşkınız için teşekkür ediyorum,” şeklinde konuştu.

Dr. Sadık Ahmet’in anılması ve Batı Trakya’daki destek

Erdoğan, konuşmasında Dr. Sadık Ahmet’i vefatının 29. yılında rahmetle yad etti. “Bugün vefatının 29. yıl dönümü olan Dr. Sadık Ahmet'i bir kez daha rahmetle yad ediyorum. İnandığı değerleri savunmaktan çekinmeyen bir dava adamıydı,” diyen Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığının mevcut kazanımlarında Ahmet’in büyük payı olduğunu belirtti. Ayrıca, Batı Trakya’daki kardeşlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Din ve eğitim hakları: Yunanistan ve Kıbrıs meselesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, din ve eğitim haklarının sürekli gündemde olduğunu ifade ederek, Yunanistan’ı yakından takip ettiklerini ve bu konularda desteklerini sürdüreceklerini belirtti. “Din ve eğitim hakları konuları sürekli gündemimizdedir. Yunanistan'ı yakından takip ediyoruz. Bundan sonra da onlara kol kanat germeye devam edeceğiz,” dedi.

Kıbrıs Türk halkının hakları konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kıbrıs’ta yaşanan zulümlere dikkat çekti. “1960'lardan beri, 3 çeyrek asırdır haksızlığa maruz kalıyor. Katliamları birçoğumuz daha dün gibi hatırlıyoruz. Yakılan köyleri, öldürülen çocukları, Kıbrıslı kardeşlerimizin dramlarını asla unutamayız,” şeklinde konuştu. Batılı kurumların bu olaylara sessiz kaldığını belirten Erdoğan, “Gazzre soykırımını izledikleri gibi Kıbrıs'taki olayları da izlediler,” dedi.

KKTC’nin ilanı ve sonraki gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1983 yılında KKTC’nin ilanıyla barış harekâtının taçlandırıldığını belirterek, “1983 yılında KKTC'nin ilanıyla barış harekâtı taçlandırılmıştır. Kıbrıs Türk'ünün iradesini kırmaya yönelik politikalar o günden bugüne artarak devam etti,” dedi. Erdoğan, Kıbrıs’taki hak ihlalleri konusunda kararlı bir tutum sergilemeye devam edeceklerini ifade etti.