Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets’ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, NBA All-Star’a seçilme başarısını gösteren Şengün’ü kutlayarak başarılarının devamını diledi. Genç basketbolcu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a nazik tebrikleri için teşekkür etti.

Hidayet Türkoğlu da kutladı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da Alperen Şengün’ü unutmadı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Türkoğlu, “Houston Rockets forması giyen milli yıldızımız Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star’a seçilerek bizlere büyük bir gurur yaşattı. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.