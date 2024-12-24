Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Balıkesir’deki Patlama Ile Ilgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’in Karesi ilçesinde meydana gelen mühimmat fabrikası patlaması sonrası yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 12 vatandaş için başsağlığı diledi ve tahkikatın başlatılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan olay açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamaya dair sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Patlama sonucu 12 vatandaşın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, bu olayın derin bir acı yarattığını ifade etti.