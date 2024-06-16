Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özel, bayram vesilesiyle gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde birbirlerinin bayramını kutladı. Ayrıca, aynı gün kutlanan Babalar Günü dolayısıyla da gerçekleşen görüşmede, karşılıklı olarak bayram ve Babalar Günü tebriğinde bulunan liderler, dostluk ve nezaket mesajları verdi.

Bahçeli ile başlayan telefon diplomasisi

Erdoğan'ın bayram diplomasi turu, sabah saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesiyle başladı. Bahçeli ile de karşılıklı olarak bayram ve Babalar Günü kutlamaları yapıldı. Erdoğan'ın, gün içerisinde diğer siyasi parti liderleriyle de benzer görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Önceki bayramda 7 genel başkan ile görüşmüştü

Geçtiğimiz bayramda 7 siyasi parti genel başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu bayramda da benzer bir diplomatik girişimde bulunarak siyasi liderlerle iyi ilişkileri pekiştirmeyi hedeflediği görülüyor.