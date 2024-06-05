Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yayımladığı mesajında, dünyanın karşı karşıya olduğu çevre felaketlerine dikkat çekti. Küresel ısınma, çölleşme ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi sorunların çözümünde uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin çevre konusundaki çabalarına da değinen Erdoğan, atık yönetimi, iklim dostu teknoloji, ağaçlandırma kampanyaları ve planlı şehirleşme gibi alanlarda önemli adımlar attıklarını belirtti. Sıfır Atık Hareketi'nin dünya genelinde örnek alındığını ve ekonomik döngü modeli haline geldiğini ifade etti.

Erdoğan, çevre bilincinin toplumda artması için aileler ve eğitimcilerin önemli rol oynadığını vurgulayarak, gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakma çağrısında bulundu.