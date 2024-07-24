CHP'li belediyelerin borçlarına dikkat çeken Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e çağrıda bulunarak "Emeklilere faydanız olsun istiyorsanız SGK borçlarınızı ödeyin" ifadelerini kullandı. Sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Kimse bize merhamet dersi vermesin" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP'li belediyelerin seçim öncesi vaatlerini yerine getirmediklerini hatırlatıp belediyelerin SGK'ya olan borçlarını ödemelerini istedi. Sokak köpekleri düzenlemesi ile ilgili eleştirilere cevap veren Erdoğan ayrıca, Yunan bakanın sözlerinden emekli zammına ve enflasyona kadar birçok konuya değindi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarımı kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. AK Parti'nin mücadelesine omuz veren tüm parti mensuplarıma ve vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Grup toplantımıza katılan sevgili gençlerimize hoş geldiniz diyorum. Her birine aşkınız için teşekkür ediyorum.

"Yunanistan'ın adımlarını takip ediyoruz"

Bugün vefatının 29. yıl dönümü olan Dr. Sadık Ahmet'i bir kez daha rahmetle yad ediyorum. İnandığı değerleri savunmaktan çekinmeyen bir dava adamıydı. Batı Trakya Türk Azınlığın bugün sahip olduğu kazanımlarda merhumun çok büyük payı vardır. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum. Tüm imkanlarımızla Batı Trakya'daki kardeşlerimizin yanında olacağımızı bilmenizi istiyoruz.

Din ve eğitim hakları konuları sürekli gündemimizdedir. Yunanistan'ı yakından takip ediyoruz. Bundan sonra da onlara kol kanat germeye devam edeceğiz.

"Gazze soykırımını izledikleri gibi Kıbrıs'taki katliamı da izlediler"

Aynı durum Kıbrıs Türk halkının gasp edilen hakları için de geçerlidir. 1960'lardan beri, 3 çeyrek asırdır haksızlığa maruz kalıyor. Katliamları birçoğumuz daha dün gibi hatırlıyoruz. Yakılan köyleri, öldürülen çocukları, Kıbrıslı kardeşlerimizin dramlarını asla unutamayız. Tüm bu zulümler işlenirken Batılı kurumlar hiçbir şey yapmadı. Gazze soykırımını izledikleri gibi Kıbrıs'taki katliamı da izlediler.

1983 yılında KKTC'nin ilanıyla barış harekatı taçlandırılmıştır. Kıbrıs Türk'ünün iradesini kırmaya yönelik politikalar o günden bugüne artarak devam etti. Anavatan ve garantör ülke olarak duruşumu barış harekatının 50. yıl dönümünde net şekilde ortaya koyduk. Büyük bir coşkuyla kutladık. Kıbrıs davasına, KKTC'nin bağımsızlığına verdiğimiz önemi bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiş olduk. Hedefimiz KKTC'nin tanınırlığını artırmaktır. Attığımız adımların devamını getirmekte kararlıyız.

Bu vesileyle barış harekatında şehit olan Mehmetçik ve mücahitleri tekrar rahmetle, kahraman gazileri şükranla yad ediyorum.

Chp'ye sert tepki: Pkk'nın avukatlığını yapıyorlardı

Özellikle muhalefetin Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden siyaseti bırakmasını önemiyoruz. CHP milletvekilleri Avrupa'da ülke ülke dolaşıp PKK'nın gönüllü avukatlığını yapıyorlardı. 15 Temmuz faillerini aklama görevini de yine CHP üstlenmişti. Türkiye'ye ve Türk siyasetine yakışmayan bu tavrın değişim ifadesi göstermesi, açık şöyleyim muhalefetin normalleşmesi adına kayda değer buluyorum.

"Uzatılan eli havada bırakmayız"

Tokalaşmak amacıyla uzatılan eli havada bırakmayız. Son 1 yılda bu yönde önemli adımlar attık. Komşularımızın yanı sıra pek çok uluslararası kuruluşla ilişkilerimizi ilerlettik.

Lefkoşa'daki beraberliğin milli meselelerde istikrarlı şekilde sürdürülmesini temenni ediyorum.

Biz komşularımızla ilişkilerimizde gerilim peşinde değiliz. Bölgemizde ve dünyada dostlarımızın sayısını artırmaya bakıyoruz. Bu politikamızda da samimiyiz, iyi niyetliyiz. Ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı çerçevesinde hareket edildiği takdirde aşılamayacak hiçbir engel görmüyoruz. Son 1 yılda bu yönde önemli adımlar attık. Pek çok uluslararası kuruluşla işbirliğimizi ilerlettik.

Enflasyon mesajı

Ekonomide de sıkıntılarımızın üstesinden geliyoruz. OVP'nin olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Enflasyonu bundan sonra daha hissedilir biçimde düşecektir. Fiyat balonu kimi sektörlerde yavaş yavaş sönüyor. Fiyatlama anlayışlarının piyasa gerçekleriyle uyumlu hale geldiğini görüyoruz. Sene sonu enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere mutlaka indireceğiz. Moodys'in kredi notumuzu 2 kademe artırması, 10 yıl sonra gelen bu not artırımı Türkiye için çok geç kalmış bir adımdı. Bunlar elbette yeterli değil. Kredi derecelendirme şirketleri adaletli davrandıkça bu notlar da hak ettiğimiz seviyelere çıkacaktır. Milletimiz gönlünü ferah tutsun. Türkiye doğru yoldadır. Hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Daha önce nasıl enflasyonu tek haneye indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız. Bunu AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan başka yapabilecek kimse de yoktur.

"Muhalefet havanda su dövmektedir"

Muhalefet havanda su dövmektedir. Bunlar aynı riyakarlığa seçim döneminde de başvurdular. 4-5 ay öncesini hatırlayın. Suyu ucuzlatmaktan bahsediyorlardı, şimdi yüzde 400-500 oranında zam yapıyorlar.

"Belediyeleriniz SGK'ya olan borçlarını ödesin"

Emeklilerimizi kapılarına dahi yaklaştırmıyorlar. Seçim bitti, verilerin sözler rafa kalktı. CHP'li belediyelerin yolsuzluk, hırsızlık girdabına vatandaşlarımız tekrar sürüklendi. Dans düzenlemesinin belediyecilik zannediyorlar. İdeolojik bağnazlık bunların paçalarından akıyor. CHP Genel Başkanı'na şunu söylemek isterim. Dürüst siyaset sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini daha büyük vaatlerde bulunarak gizleyemezsiniz. Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarına söyleyin. Bedava yapacağız diyerek söz verip 3 ayda 3-4 kez zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler. Emeklilere faydanız olsun istiyorsanız belediyeleriniz SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödesinler. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır.

"İnsanlarımızın refahını kalıcı olarak arttıracağız"

Benim çiftçim, üreticim, sanayicim, işçim şüphesiz en iyisine layıktır. Bilhassa ömrünün en güzel yıllarını ailesine, ülkesine hizmet için harcayan emeklilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Emeklilerimizin yanında yer almayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Son 21 yılda emeklilerimizin hayat kalitesini yükseltecek birçok adım attık. Bizden önce emekli maaşları insani standartların altındaydı. Kasım 2002'de en düşük emekli aylığı 66 liraydı. Yani 43 dolardı. Bu dönemde asgari ücret 184 lira olarak uygulanıyordu. Bu da 122 dolardı. Emeklilerimizin önemli bir kısmı asgari ücretin 3'te 1'i aylık almaktaydı. En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya, yani 380 dolara yükselttik.

Son 2 yılda yüzde 257 oranında artırmış olduk. Bu yıl ocak ayında yüzde 49.3 oranında aylıkları artırmıştık, temmuzda da aylıklara yüzde 24.7, emekli sandığına ise yüzde 19.3 oranında zam yaptık. 2024'te emekli maaşlarında yüzde 78-86 oranında artışa gittik. Bu artış, enflasyon beklentisinin oldukça üzerindedir. Emeklilere bayram ikramiyesi ödemelerini biz başlattık. Bir diğer imkan ise banka promosyonudur. Kamu bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimize ödenen promosyonların yükseltilmesini temin ettik. 8-12 bin lira promosyon alıyorlar.

Tüm bunlarla birlikte Çalışma Bakanlığımız 'Emekliler Yılı' kapsamında farklı alanlarda pek çok imkan sağlıyor. Çok daha fazlasını yapacağız. Depremin faturası azaldıkça, ekonomide uyguladığımız politikalar sonuç verdikçe, ilave kaynağı başta emeklilerimiz olmak üzere halkımızın emrine sunacağız. Gösterdiğimiz tüm bu çabalara rağmen yaşadığınız sıkıntıların tamamen farkındayım, serzenişlerinizi duyuyorum. Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bizim popülizmle işimiz yok.

Biz, meydanlarda söz verip sonra unutanlardan değiliz. Verdiği sözün her zaman arkasında dimdik duranlardan olduk. Bizden öncekilerin yaptığı yanlışları tekrarlamamakta kararlıyız. Bu ülke meydanlarda vaat yarıştıranlardan çok çekti. Böyle bir hataya yeniden düşme lüksümüz yok. Amacımız, ekonomimizi enflasyonu körükleyecek kısır döngüye sokmadan, insanlarımızın refahını kalıcı olarak artırmaktır.

"Kimse bize merhamet dersi vermesin"

Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde, modern şehrinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonuyla karşı karşıyayız. Milletimiz bu sorunu çözmemizi istiyor. Timsahın gözyaşları merhametten değildir. Kimse bize merhamet dersi vermesin.