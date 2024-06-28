Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulabileceğini ve geçmişte olduğu gibi işbirliği yapılabileceğini belirtti.

Suriye ile ilişkilere yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın açıklamaları hakkında konuşan Erdoğan, Suriye ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması için hiçbir engel olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde devam ederiz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir hedefimiz yok. Kardeş topluluktur Suriye halkı. Aile görüşmelerine kadar sayın Esad ile görüşmeler yaptık. Olmaz diye bir şey yok, yarın yine olur” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni bir seslenişe gerek yok. Kentsel dönüşümün temelinde bu tür birçok kaçak yapıların doğru dürüst yapılmadığı yerlerde dönüşüme gidelim ki işi sağlama bağlayalım. Yıkılan binalarda sıkıntı, bakıyorsunuz 3 kat kaçak yapılmış. Bundan sonraki süreçte kentsel dönüşümle zemin etütleri ile başlayıp TOKİ ile verilen imtihanı nasıl verdiysek, ülke genelinde bu yapıları yaparak adımlarımızı atalım ve işi sağlama bağlayalım” dedi.

Devlet Bahçeli ile işbirliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli ile uzun süredir devam eden işbirliklerinden de bahsederek, “Devlet bey ile uzun süredir çalışmalarımız var. Görüşmelerimiz var uzun zamandır. Devam ettirdik, devam ettireceğiz görüşmelerimizi. Suistimale de fırsat vermeyeceğiz. Devlet bey ile ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, ne gibi tedbirler almak gerekir bunları değerlendirdik, görüştük. Her görüşmemizde de 1 saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyor ve adımlarımızı atıyoruz” dedi.