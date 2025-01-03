Türk arabesk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü Antalya Medical Park Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 79 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçı, sevenlerini yasa boğdu.

Rahatsızlığı sonrası yoğun bakımda tedavi görüyordu

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki evinde 15 Aralık’ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce Marmaris’teki bir özel hastaneye ardından Muğla’daki başka bir sağlık merkezine sevk edilmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine doktorları ve ailesinin isteğiyle askeri uçakla Antalya’ya nakledilen Tayfur, burada sinüs ameliyatı geçirmişti.

Sanatçının, daha önce beyin damarına stent takıldığı ve bir süre diyaliz tedavisi gördüğü biliniyordu. 2020 yılında ise Antalya’da oğlunun böbreği nakledilmişti. Ancak tüm müdahalelere rağmen ünlü sanatçı, yaşam savaşını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başsağlığı mesajı

Ferdi Tayfur’un vefat haberinin ardından siyaset ve sanat camiasından peş peşe taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun."

Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur’un vefatından büyük üzüntü duydum.



Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.



Mekânı cennet olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 3, 2025

Sanat dünyasından taziye mesajları

Sanat camiasından birçok ünlü isim, Tayfur’un kaybı nedeniyle üzüntülerini dile getirdi. Ünlü sanatçılar ve müzisyenler, Ferdi Tayfur’un Türk müziğinde bıraktığı izlerin unutulmayacağını vurguladı.

Unutulmaz eserler bıraktı

Ferdi Tayfur, kariyeri boyunca seslendirdiği şarkılarla milyonların kalbine taht kurmuştu. “Huzurum Kalmadı,” “Emmoğlu,” “Yaktı Beni,” “Derdim Çok” gibi eserleriyle hafızalara kazınan sanatçı, Türk müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.