AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen sergide, İsrail'in Filistin'e yönelik 76 yıllık zulmü anlatılıyor. Sergide bulunan 4 video ve görsel çalışmalar, İsrail'in Filistin'e yönelik tarihsel süreçteki zorbalık ve acılarını, Türkiye-Filistin dostluğunu, Türkiye'nin Filistin'e yönelik yardımlarını ve gerçekleşen protesto gösterilerini içeriyor. Görsel çalışmalarda, İsrail'in işgal ettiği topraklar, 76 yıllık zulmün kronolojisi, istatistikler ve veriler, Türkiye'nin yaptığı yardımlar ile Filistin mitingi ve protesto gösterileri yer alıyor.

Editör: Simge Akbulut