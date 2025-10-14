Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’daki Gazze zirvesinde varılan mutabakatın ateşkes niteliğinde olduğunu vurguladı. Erdoğan, İsrail’in verdiği sözleri tutmasının temin edilmesi gerektiğini belirterek Türkiye’nin insani yardım çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’daki temaslarını tamamlayarak uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Gazze’de varılan anlaşmanın bir ateşkes düzenlemesi olduğunu belirterek, “Varılan mutabakatın harfiyen uygulanması çok önemli. İsrail’in taahhütlerini yerine getirmesi temin edilmelidir” dedi.

Erdoğan, ABD ve diğer ülkelerin sürecin korunmasında kararlı olduğunu, geçmişteki ateşkeslerin kağıt üzerinde kaldığını ancak bu sefer uluslararası destek ve güçlü bir iradenin söz konusu olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Gazze’ye insani yardımlarını hız kesmeden sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, “Ateşkesin başladığı günden bu yana toplam 350 tır yardım Gazze’ye ulaştı. Sadece gıda ve su değil, aynı zamanda barınma ve sağlık malzemeleri de gönderiliyor. AFAD, Kızılay ve TİKA koordineli şekilde çalışıyor” dedi. Erdoğan, kış öncesi Gazzelilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteyner ve çadır gönderimlerinin devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki barış sürecinin ABD, Mısır ve Katar liderlerinin de desteklediği ortak bir girişim olduğunu belirtti. Erdoğan, “Kalıcı barışın ancak iş birliği ve devam eden diplomasi ile sağlanabileceğini gördük. Bu ateşkes, hem İsrail hem de Filistin halkı için güvenlik ve refah sağlayacak bir düzenlemedir” dedi.

Gazze’deki görev gücüne ilişkin Erdoğan, “Görev gücünün yapısı üzerinde değerlendirmeler sürüyor. AFAD ve diğer Türk kurumları ile bölgedeki inşa ve ihya çalışmalarına katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İsrail’in geçmişteki ihlallerine dikkat çekerek, “Bu ateşkesin ihlali durumunda uluslararası toplum ve ortaklar olarak gerekli adımları atacağız. Birleşmiş Milletler ve diğer diplomatik kanallar sürecin denetimi için aktif rol oynayacak” dedi.

Erdoğan, Filistin sorununun çözümünün 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması olduğunu vurguladı ve Türkiye’nin bu hedef için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, CHP’nin Brüksel’deki eylemleri ve Türkiye karşıtı girişimlerine de tepki göstererek, partisinin yurtiçinde ve yurtdışında alınan tavırları yakından takip ettiğini söyledi. Yolsuzluk ve rant iddialarının yargı süreciyle takip edildiğini, belediyelerin halk için çalışması gerektiğini vurguladı.