Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Erdoğan, Gazze’de 7 Ekim'den bu yana barbarca katledilen 15 binden fazla çocuğu hüzünle andığını belirtti.

Çocuklar değil, insanlık katlediliyor

Erdoğan, Gazze'de sadece çocukların değil, insanlığın da katledildiğine dikkat çekerek, "Maalesef dünya bu imtihanda sınıfta kalmıştır," dedi.

Birleşmiş Milletler ve dünya devletlerine çağrı

Birleşmiş Milletler'i ve dünya devletlerini harekete geçmeye davet eden Erdoğan, "Bu özel günü ilan eden Birleşmiş Milletler'i, Gazzeli masum çocukların aylardır bombalarla katledilmesine karşı artık somut bir adım atmaya davet ediyorum. Dünya 5’ten büyüktür anlayışıyla harekete geçmelidir," ifadelerini kullandı.

Erdoğan, tüm devletlere çağrıda bulunarak, "Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu ve haysiyetini de korumak, İsrail'in kontrolden çıkan barbarlığına karşı açık bir tavır koymak zorundayız," dedi.

Türkiye’nin adalet mücadelesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze ve diğer mazlum bölgelerdeki çocuklara yardım elini uzatmaya devam edeceğini belirtti. "Dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur, garip varsa; çocuklar nerede öldürülüyor, nerede açlıkla, yoklukla sınanıyorsa elimizi uzatmaya, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla canla başla çalışmaya devam edeceğiz," dedi.