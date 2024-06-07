Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ve dört ilin milli eğitim müdürlerinde değişiklik yapıldı.

Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı ve yerine üye Salih Tanrıkulu atandı. Bu karar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 10'uncu maddesi gereğince alındı.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığında Değişim

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı ve yerine Salih Tanrıkulu atandı. Bu değişiklik, Cumhurbaşkanlığı'nın denetim ve gözetim mekanizmasında önemli bir değişikliği işaret ediyor. Salih Tanrıkulu'nun yeni görevi devralmasıyla, Devlet Denetleme Kurulu'nun yeni dönem stratejileri ve uygulamaları merakla bekleniyor.

Milli Eğitim Müdürlüklerinde Yenilik

Kararnameye göre, Uşak, Düzce, Tunceli ve Şırnak illerinin milli eğitim müdürleri görevden alındı ve yerlerine yeni atamalar yapıldı.

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Halil Yücel

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Emrullah Aydın

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Fethi Ateş

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Osman Cebeci