Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamalarda İsrail’e sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, “Suriye’de barışı ve kardeşliği hedef alan her girişimin faturası olacaktır” dedi.

“Kimse kardeşliğimizi bozamaz”

Çin’in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönüşte gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. YPG’nin Suriye ordusuna katılmasının önüne geçenin İsrail olduğu iddialarına değinen Erdoğan, “Çok net söylüyorum; kim bu süreci baltalamaya kalkarsa bedelini öder. Suriye’yi yalnız bırakmayacağız, kardeşlik ve dayanışma süreci mutlaka güçlenecek” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Suriye’nin farklı etnik ve dini gruplardan oluşan toplumuna dikkat çekerek, “Arap, Kürt, Türkmen, Nusayri, Sünni, Hristiyan fark etmiyor. Bizim için hepsi kardeş. Kürtler nerede yaşarsa yaşasın bizim kardeşimizdir. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz. Nasıl ki et kemikten ayrılmaz, bu kardeşlik de asla ayrılmaz” dedi.

“Kaosa yatırım yapan kaybedecek”

Suriye’de istikrarı bozmak isteyen güçlere sert mesajlar veren Erdoğan, “Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasını kimse engelleyemeyecek. Kaos üzerinden çıkar sağlayan savaş baronları bu kez kaybedecek. Biz huzur ve sükûnet ortamının güçlenmesinden yanayız ve bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.