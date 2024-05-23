Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde konuşan Erdoğan, İsrail'le yaklaşık 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden vazgeçtiklerini belirtti.

İsrail'in Soykırım Suçuna Dair Belgeler Sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırım suçu işlediğine dair tüm belgeleri ve bilgileri uluslararası muhataplarına ilettiklerini söyledi. Erdoğan, "Türkiye, Filistin halkının ve doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistinli direnişçilerin yanındadır. Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 54 bin tonu geçti. Ülkemize getirdiğimiz hasta ve yaralıların tedavileri devam ediyor" dedi.

Ticaret Hacminden Vazgeçildi

Erdoğan, İsrail ile ticaretin durdurulduğunu belirterek, "İsrail'e ithalat ve ihracat işlemlerini geçen ay tamamen durdurduk. Yaklaşık 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden sarfınazar ettik" ifadesini kullandı. Bu karar, Türkiye'nin Filistin halkına olan desteğini vurgulamak ve İsrail'in eylemlerine karşı duruşunu göstermek amacıyla alındı.

Filistin'e Yardımlar Devam Ediyor

Türkiye'nin Filistin halkına yaptığı yardımlara değinen Erdoğan, Gazze'ye gönderilen insani yardımların toplamda 54 bin tonu geçtiğini ve Türkiye'ye getirilen hasta ve yaralıların tedavilerinin sürdüğünü belirtti. Erdoğan, "Ülkemize getirdiğimiz hasta ve yaralıların tedavileri devam ediyor" diyerek, Türkiye'nin Filistin halkına yönelik desteğinin süreceğini vurguladı.

Uluslararası Destek Çağrısı

Erdoğan, konuşmasında uluslararası topluma da çağrıda bulunarak, Filistin halkının maruz kaldığı zulmün sona ermesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını yineleyen Erdoğan, Filistin'in özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Avrupa Ülkelerine Tebrik

Erdoğan Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyduğunu bildirirken "Her üç ülkenin liderine, tarihin doğru tarafında yer alan bu vicdanlı kararlarından dolayı şahsım, milletim adına takdirlerimizi iletiyoruz. Henüz Filistin devletini tanımayan ülkeleri de daha fazla vakit kaybetmeden aynı adımı atmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Soykırım Davasına Müdahil Olmayı Kararlaştırdık

Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki soykırım davasıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Batılı güçler ve uluslararası sistem tarafından el üstünde tutulmaya, korunmaya devam ediyor. 150 gazeteciyi öldüren ülke güya basın özgürlüğü sıralamasında bölgede birçok ülkeden üst sıralarda yer alabiliyor. Bunun gibi İsrail'i kayıran pekçok çifte standartla karşılaşıyoruz. Gazze ve Filistin'de işlenen insanlık suçlarının hesabının hukuk önünde sorulması için her türlü çabayı gösteriyoruz. İsrail aleyhine soykırım davasına biz de müdahil olmayı kararlaştırdık."