Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İzmir’in mevcut yönetimiyle ciddi sorunlar yaşadığını belirterek muhalefet belediyelerine yüklendi. Erdoğan, altyapı eksiklerinden kötü kokulara kadar birçok sorunu gündeme taşıdı.

Kongrede konuşmasına "İzmir tarihinin en karanlık, en perişan devrini yaşıyor" sözleriyle başlayan Erdoğan, şehrin kötü yönetildiğini ve vatandaşların hizmetten mahrum bırakıldığını vurguladı.

"İzmir'de altyapı yok, şehir her yağmurda felç oluyor"

Erdoğan, İzmir’in altyapı sorunlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Tek işi vatandaşa hizmet etmek olanlar, hizmetten başka her işi yapıyor. En ufak bir yağmurda bile İzmir sokaklarını su basıyor. Altyapı yok ki üzerine konuşalım. İzmir şu an tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiriyor."

"İzmir Körfezi kötü kokudan geçilmiyor"

Erdoğan’ın hedef aldığı bir diğer konu ise İzmir Körfezi’nin kirliliği oldu:

"İzmir Körfezi’ne kötü kokudan yanaşılamıyor, ancak bu sorunu çözmek için kılını kıpırdatan yok. Temizlenmesi için bakanlığımız çözüm üretmeye çalışıyor ama sorumluluk sahipleri toplantılara bile katılmıyor. Üstüne üstlük Türkiye’nin en pahalı suyunu da İzmirlilere içiriyorlar."

"İşçilerin maaşlarını ödeyemeyen bir yönetim var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye yönetiminin mali açıdan da kötü bir durumda olduğunu belirterek şu sözleri sarf etti:

"Kötü yönetim yüzünden işçi maaşları bile ödenemiyor. Hizmetler aksıyor, eski ve yeni başkanlar arasında çekişmeler şehrin sorunlarını daha da derinleştiriyor. İzmir’in sorunlarına çözüm üretmek bizim boynumuzun borcudur. Ama önce İzmirlilerin bu değişime inanması gerekiyor."