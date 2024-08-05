Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki durumu ve Orta Doğu'daki yükselen tansiyona dikkat çekti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 10. ayını geride bıraktığını belirten Erdoğan, Haniye'nin şehit edilmesiyle yeni bir sınır aşıldığını ifade etti. Ateşkes görüşmelerinden sonuç alınamadığını belirten Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki ateşi yayma çabalarının devam edeceğini söyledi. Meclis hukuk heyetinin 7 Ağustos'ta davaya müdahillik dilekçesi vereceğini ve resmi başvurunun yapılacağını duyurdu.

Ekonomi ve ihracat

Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik başarılarını da paylaştı. Temmuz ayında ihracatın yüzde 13,8 oranında arttığını ve tüm zamanların Temmuz ayı ihracat rekorunun kırıldığını belirtti. İthalattaki düşüşün devam ettiğini ve dış ticaret açığının 7,2 milyar dolara indiğini söyledi. İsrail'le dış ticaret işlemlerinin durduğu dönemde bu başarıların elde edilmesinin takdire şayan olduğunu vurguladı.

Turizm ve yatırımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin turizm yatırımlarının karşılığını fazlasıyla aldığını belirtti. Anadolu'nun eşsiz güzellikte bir açık hava müzesi olduğunu ve 22 yılda bu potansiyelden yeterince yararlanılamadığını söyledi. Doğudan batıya, kuzeyden güneye gizli kalmış hazineleri turizme kazandırmak için büyük mücadeleler verdiklerini ve ulaştırma yatırımlarıyla Türkiye'nin dört bir yanını yerli ve yabancı ziyaretçilere açtıklarını ifade etti.

Restorasyon ve kültür varlıkları

Erdoğan, ata yadigarı kültür varlıklarına sahip çıktıklarını belirtti. 22 yılda 6 bin vakıf kültür varlığının onarımını tamamladıklarını ve son olarak Yıldız Sarayı'nın restorasyonunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Yıldız Sarayı'nın kapılarını tekrar halkın ziyaretine açtıklarını ve gençlerin bu tarihi mekanı ziyaret etmelerini beklediklerini ekledi.

Erdoğan'ın açıklamaları, Türkiye'nin iç ve dış politikadaki duruşunu ve ekonomik başarılarını gözler önüne serdi.