Kayseri’deki olaylar üzerinden kaos oyunu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, Kayseri’de yaşanan olaylar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Kayseri’de son derece rezil bir olay üzerinden bir kaos oyunu yazıldı. Ne biz ne Suriyeli kardeşlerimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz,” diyerek, olayların ardında provokatörlerin olduğunu belirtti.

Vandallığa ve ırkçılığa karşı duruş

Erdoğan, Türkiye’nin vandallığa ve ırkçılığa boyun eğmeyeceğini ifade etti: “Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi, ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz.” Erdoğan ayrıca, kamu düzeninin devletin kırmızı çizgisi olduğunu ve bu çizginin aşılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Olaylarla ilgili 474 provokatörün gözaltına alındığını da belirtti.

Suriye politikası ve geri dönüşler

Suriye politikasına da değinen Erdoğan, Türkiye’nin kimsenin toprağında veya egemenliğinde gözü olmadığını, ancak bölücü niyetlere karşı vatanı koruyacaklarını söyledi. “Suriye’nin toprak bütünlüğü Türkiye’nin de önceliğidir. Çünkü biz terör örgütlerinin cirit attığı değil, güçlü bir Suriye istiyoruz,” diyen Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların onurlu geri dönüşlerini teşvik ettiklerini ve Suriye’de huzur ortamı sağlandıkça geri dönüşlerin artacağını belirtti.