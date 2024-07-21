Erdoğan, 1974 Barış Harekâtı sırasında Kıbrıs davası için mücadele eden siyasi liderleri; dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, yardımcısı Necmettin Erbakan, Alpaslan Türkeş, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ı rahmetle andı.

Erdoğan: "Anavatan ve Kuzey Kıbrıs sırt sırta"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM’de iktidar ve muhalefetin oybirliğiyle kabul edilen iki devletli çözümü içeren Kıbrıs Tezkeresi’ni anarak, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birlikteliğine vurgu yaptı. Erdoğan, “Bugün, tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz. Anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs sırt sırta. İktidar-muhalefet ayrımı olmadan burada bulunmamız, Kıbrıs davasına verdiğimiz önemin göstergesidir” dedi. Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye için büyük bir değer taşıdığını ve bu emanete sıkı sıkıya sahip çıkacaklarını belirtti.

Erdoğan: “20 Temmuz 1974, tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumlulukla harekete geçtiğimiz tarihtir”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1963-1974 yıllarının Kıbrıs Türkleri için zulüm ve baskılarla dolu bir dönem olduğunu belirtti. Erdoğan, “Bu yıllar, Kıbrıs Türkleri’nin adanın sadece yüzde 3’lük bir kısmına hapsedildiği, EOKA’nın insanlık dışı saldırılarına maruz kaldığı bir dönemdir” dedi. 1974 yılına gelindiğinde, bu saldırıların zirveye ulaştığını vurgulayan Erdoğan, “Tam 50 yıl önce bugün, kahraman Mehmetçik, Kıbrıs Türkü’nün istiklaline yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için tarihi bir adım attı” şeklinde konuştu. Erdoğan, 20 Temmuz 1974’ün, Türkiye’nin uluslararası hak ve yükümlülükleri doğrultusunda harekete geçtiği önemli bir tarih olduğunu ifade etti.

“Kıbrıs’ta iki devletli çözüm vizyonunu destekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'taki mevcut çatışmaların ada genelinde güvenlik tehditleri oluşturduğunu belirtti. Erdoğan, "Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Kıbrıs’taki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılamaz," dedi. Federal bir çözümün mümkün olmadığını ifade eden Erdoğan, "Müzakerelere, yıllar önce İsviçre’de bıraktığımız yerden devam edelim demenin kimseye faydası yoktur," şeklinde konuştu.

Erdoğan, Kıbrıs'ta kalıcı barış ve çözüm sağlama konusunda müzakerelere açık olduklarını vurgulayarak, "Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız," dedi. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün çözümü samimiyetle isteyen ve bu yönde fedakârlıkta bulunan taraflar olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk tarafının Rum tarafıyla eşit olarak müzakere masasına oturması gerektiğini belirterek, "Çözüm istiyorsanız Kıbrıs Türkü’nün müktesep haklarını tescil edin," dedi. Ayrıca, iki devletin beraberce ziyaret edileceği günleri göreceklerini ümit ettiğini söyledi.

“Türkiye-Yunanistan diyalog zeminini güçlendirmek Kıbrıs’a katkı sağlayacak”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Washington’daki NATO Zirvesi'nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog zemininin güçlendirilmesinin Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sağlayacağını bizzat ifade etti. Erdoğan, bu içten temennisinin iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine ve Kıbrıs sorununa olumlu etkiler yapacağına inandığını belirtti.

“Aliyev’in dirayeti Kıbrıs için önemli”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şuşa’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı davet eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür etti. Erdoğan, Aliyev’in sergilediği dirayeti takdir ederek, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim Aliyev’e bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı

Erdoğan’dan Rum ve Yunan yetkililere tepki: "Şımarık zihniyetle karşı karşıyayız"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ın güneyinde Rum Lider'in EOKA teröristlerini anma törenlerine katılmasını ve Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarını eleştirerek, "Maalesef kendilerini Kıbrıs Adası’nın tek hâkimi olarak gören şımarık bir zihniyet var. Rum Lider teröristleri anma törenlerine katılırken, Yunan Savunma Bakanı da akla ziyan açıklamalarda bulundu," dedi. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinde bu durumu gündeme getirdiğini ve Miçotakis’in bu konuda endişe duymadığını ifade etti.