Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, CHP’ye açılan kurultay davasının ertelenmesine ilişkin olarak, “Biz bu davanın hiçbir yerinde AK Parti olarak yokuz” dedi ve davanın yalnızca CHP içindeki tartışmalarla ilgili olduğunu vurguladı. Erdoğan, ara kararla sürecin ertelendiğini belirterek, yargının vereceği nihai kararı beklediklerini söyledi. CHP’deki delege pazarlığı, rüşvet ve yolsuzluk iddialarına dikkat çeken Erdoğan, AK Parti’de böyle bir durumun olmadığını ifade etti.

AK Parti’ye katılan eski CHP’li belediye başkanları ve meclis üyeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Erdoğan, partinin kapısının herkese açık olduğunu belirtti. “Katılmak isteyenlere ‘niye geliyorsunuz’ diyeceğiz? Hayırlı olsun deriz ve aramıza alırız” ifadelerini kullandı. Erdoğan, CHP’den AK Parti’ye geçen belediye başkanları arasında Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bulunduğunu, meclis üyeleriyle birlikte aralarına katıldıklarını kaydetti. Erdoğan, bu katılımların, AK Parti’nin güçlü kadroları ve istikrarlı yapısı nedeniyle gerçekleştiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, CHP’deki iç tartışmaların ve yönetim yapısının, söz isteyen üyelerin dahi özgürce konuşmasını engellediğini belirterek, AK Parti’de böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Erdoğan, CHP yöneticilerinin her cümlelerinin önceden kontrol edildiğini ve bu durumun demokratik bir yapı ile bağdaşmadığını dile getirdi.

Erdoğan, ayrıca uluslararası konulara da değindi. İsrail’in Filistin ve bölgedeki saldırgan politikalarına sert eleştiriler yönelten Erdoğan, Türkiye’nin kardeş Katar ve Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı. BM Genel Kurulu’nda kabul edilen 142 “evet” oyuyla onaylanan New York Bildirgesi’nin, Türkiye’nin yıllardır savunduğu iki devletli çözüm tezini küresel çoğunluğun ortak iradesi hâline getirdiğini söyledi. Netanyahu’yu ideolojik olarak Hitler’e benzeten Erdoğan, İsrail’in bölgede faşist ve saldırgan bir politika izlediğini belirtti.

Suriye’deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri arasındaki entegrasyon sürecini yakından takip ettiklerini söyledi. Türkiye’nin sahada barışı sağlama ve kalıcı istikrarı destekleme amacıyla diplomatik ve istihbarat kanallarını etkin biçimde kullandığını belirtti. Erdoğan, sürecin sonunda kazananın Suriye ve bölgenin olacağını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ilişkin soruya yanıt veren Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerine her zaman sahip çıkacaklarını, seçimlerin bağımsız ve yasal çerçevede gerçekleştirileceğini söyledi. Türkiye’nin uluslararası hukuk ve garantörlük hakları doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlayacağını belirtti.

Libya’daki siyasi süreçle ilgili de konuşan Erdoğan, Türkiye’nin Trablus hükümeti ve doğu yönetimiyle diyalog içinde olduğunu ve Libya’nın egemenliği ile toprak bütünlüğünü korumaya devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan, sürecin adil, muteber ve şeffaf seçimlerle ilerlemesini beklediklerini kaydetti.

Erdoğan, yurt içi meselelerde de Alevi vatandaşlara yönelik ayrımcı söylemleri kınadı ve Türkiye’de tüm vatandaşların eşit olduğunu vurguladı. Siyasi partileri kriminalize etmeye çalışanların en büyük kötülüğü kendi partilerine yaptığını belirten Erdoğan, sokak çağrısı yapan ve kaos oluşturmaya çalışan gruplara karşı devletin ve halkın bilinçli olduğunu söyledi.

Son olarak Erdoğan, yeni sosyal konut projeleri hakkında da bilgi verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, özellikle dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasına yönelik adımların atıldığını ve önümüzdeki ay detayların paylaşılacağını kaydetti. Erdoğan, bugüne kadar AK Parti hükümetleri tarafından 1 milyon 704 bin konut üretildiğini ve 280 bin sosyal konutun inşasının devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, hem CHP’deki iç tartışmalar ve muhalefetten AK Parti’ye katılımlar hem de ulusal ve uluslararası diplomatik süreçler açısından geniş bir perspektif sunuyor. Erdoğan, parti politikalarının istikrarını ve şeffaflığını vurgularken, bölgesel güvenlik ve uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin aktif rolünü de ortaya koydu.