Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin vatan topraklarını işgal eden müstevlilere karşı elde ettiği zaferin Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda da onaylandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında,"Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgesi olarak addettiğimiz Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümüdür. Türkiye, bölgesinin istikrar abidesi olarak tam 101 yıldır sürdürdüğü kalkınma yolculuğunu bugün de kararlı bir şekilde devam ettirmektedir. Her gün yeni bir krizin patlak verdiği, geleceğe dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanmış durumdadır. İçinde bulunduğumuz asra milletimizin mührünü vurma irademizin önüne inşallah kimse geçemeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınlara yürüdüğünü belirterek, Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümünde Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andığını ifade etti.

Türkiye'nin Gelecek Vizyonu

Erdoğan, mesajında Türkiye'nin bölgesel ve küresel istikrarın teminatı olma hedefini vurguladı. Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda kararlılıkla ilerlediğini ve geleceğe dair belirsizliklere rağmen Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklandığını belirtti.