NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da bir basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, terörle mücadelede müttefiklerden dayanışma beklediklerini, Gazze'de yaşanan katliamı ve Türkiye'nin F-16 alımlarıyla ilgili güncel durumu değerlendirdi.

Terörle mücadelede dayanışma çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörizme karşı müttefiklerin dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı. "Terörizme karşı müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım sürecinde aldığımız kararlar, PKK başta olmak üzere terör tehdidinin boyutlarının daha iyi anlaşılmasına vesile oldu. Ancak bazı müttefiklerimizin, PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile kurdukları çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO'nun rolü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, NATO'nun Ukrayna'ya güvenlik yardımı ve eğitim desteği sağlayacağını belirtti. "Türkiye, bu savaşın sona ermesine yönelik gayretlerini ilk günden beri yoğun şekilde devam ettirmektedir. İstanbul süreciyle başlattığımız, Karadeniz girişimiyle taçlandırdığımız temaslara yeniden başlanması ve diplomasiye şans tanınması en samimi arzumuzdur" dedi.

İsrail'in Gazze saldırıları ve Türkiye'nin tutumu

Gazze'deki duruma dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de büyük bir katliam yaşanıyor. İsrail, soykırım suçlamasıyla yargılandığı Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarını uygulamıyor. İsrail'in, Filistin meselesine kalıcı çözüm getirmeden küresel barış ve istikrardan bahsedilemez. Barış tesis edilene kadar İsrail'le NATO nezdinde işbirliği yapılması yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır" dedi.

F-16 alımları ve ABD ile ilişkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den F-16 tedarikine ilişkin olarak Biden ile görüştüğünü belirtti. "Biden, '3-4 hafta içinde ben bu problemi çözeceğim' dedi. Bu konuda ABD'den olumlu bir gelişme bekliyoruz." dedi.

Esad ile görüşme ve Suriye politikası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşme çağrısını yineledi. "Sayın Esad'e 'Ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı iki hafta önce yaptım. Dışişleri Bakanımı bu konuyla ilgili olarak görevlendirdim" dedi.

Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliği

Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılım süreci hakkında konuşan Erdoğan, "Bizim hedefimiz orada daimi üye olmaktır. Türkiye, Şanghay Beşlisi'ne daimi üye olarak katılmalıdır. Bu konuda Putin ve Şi Cinping ile görüştüm" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun geleceğine dair, "Türkiye'nin müttefiklerini savunma taahhüdüne bağlı olduğunu ve sorumluluklarını yerine getirdiğini vurguladım. Savunma harcamalarında yüzde 2 hedef eşiğini aştık ve NATO harekatlarına en fazla katkı sağlayan müttefiklerden biriyiz" dedi.

2026 NATO Zirvesi Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılında NATO Zirvesi'nin Türkiye'de düzenleneceğini belirterek, "Henüz hangi şehir olduğu konusunda bir kararımız yok. Büyük ihtimalle İstanbul'da böyle büyük bir organizasyonu yaparız" dedi.