Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılışındaki LGBT temaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tepkisini çekti. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan gelen daveti kabul etmeme nedenini torununun uyarısıyla açıkladı.

Erdoğan'dan açılış gösterilerine tepki

"Ahlaksızlık" ifadesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyatları’nın açılışındaki LGBT temalarını "ahlaksızlık" olarak nitelendirdi. Erdoğan, bu durumun uluslararası spor etkinliklerinin insanları birleştirme amacına aykırı olduğunu belirtti.

Törene katılmama kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından olimpiyat açılışına davet edildiğini hatırlatan Erdoğan, torunu tarafından gösterilen LGBT temalı görüntüler nedeniyle törene katılmama kararı aldığını söyledi. Erdoğan, torununun Instagram'dan gösterdiği görüntüler üzerine katılmama kararı verdiğini ifade etti.

Uluslararası spor etkinliklerinin amacı

Erdoğan, olimpiyatların insanları birleştirmesi gereken bir etkinlik olduğunu vurgularken, Paris'te sahnelenen temaların insanlığa, fıtrata ve insani değerlere düşmanlık olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.