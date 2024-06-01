Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Toplantının açılışında konuşan Erdoğan, istişare toplantılarının ülke, millet ve demokrasi için hayırlı olmasını temenni etti.

"Son 3 seçimin muhasebesini yapacağız"

Erdoğan, son bir yılda ülkenin gündemini meşgul eden seçim maratonunun ardından partinin yetkili isimleriyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunmak istediklerini belirtti. Temmuz ayında yine Kızılcahamam'da belediye başkanları ile de bir araya geleceklerini ifade eden Erdoğan, son bir yılda yaşanan üç seçimin kapsamlı muhasebesini yapacaklarını söyledi.

"İstişare kültürü bizimle anlam kazandı"

Partinin kuruluşundan itibaren istişareye büyük önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, halkla aralarına mesafe koymadıklarını ve siyaseti millet için yaptıklarını belirtti. Erdoğan; "Sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, akademisyenler, gençler, kadınlar, sanayiciler, üreticiler, emekçiler ve emeklilerle sürekli istişare ettik. Sokağın sesine kulak verdik, çarşının, pazarın nabzını tuttuk. Hiç kimseyi ayırmadan herkese ulaşmaya çalıştık" dedi.

"Seçmenin mesajlarının farkındayız"

Erdoğan, seçim sonuçlarında seçmenlerden gelen mesajların farkında olduklarını ve gereğini vakti geldiğinde yapacaklarını ifade etti. Erdoğan; "Hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam etmeyeceğiz. Değişim irademizi güçlü ve dinamik tutacağız" diye konuştu.

AK Parti'nin din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadığını, kimseyi hayat tarzı nedeniyle yargılamadığını belirten Erdoğan, "Bu ülkede başörtüsü, sakal ve inançları nedeniyle mağdur edilen milyonlarca vatandaşı kucakladık. Kürt vatandaşlarımızı ötekileştiren yanlış politikalara karşı durduk. Ülkenin tamamını kardeş gördük ve bu yüzden 22 yıldır milletimizin her kesiminin teveccühüne mazhar olduk" diye ekledi.

"Kardeşlik siyasetini sürdüreceğiz"

Erdoğan, AK Parti'nin var olduğu müddetçe kardeşlik siyasetinin temsilcisi olmaya devam edeceğini söyledi. Seçim dönemlerinde rekabetin dozunun arttığını ancak seçimlerin toplumda yorgunluk ve yıpranma yarattığını ifade etti.

Toplantının detaylarının önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. Erdoğan’ın açıklamaları, partinin gelecekteki stratejileri ve politikaları hakkında önemli ipuçları veriyor.