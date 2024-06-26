Cumhurbaşkanı'nın beklenmedik oje yorumu, Meclis çıkışında gülüşmelere sebep oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından Meclis çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken ilginç bir diyaloga girdi. Gazeteci Rüya Erkuş, mikrofonunu uzatarak Erdoğan'a "Kısa bir sorumuz olacaktı eğer..." dedi. Bu sırada Erkuş'un farklı renklerdeki ojeleri dikkatini çeken Erdoğan, espriyle karşılık verdi: "Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip... Ne yapacağım ben şimdi; ben mi rüyadayım?" Ardından Erdoğan, yanında bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e dönerek, "Parti sözcüsü olarak bir değerlendirme alalım" dedi. Ömer Çelik ise gülümseyerek, "Hanımlara her şey yakışıyor" şeklinde espri yaptı.

Bu esprili anlar, gazeteciler arasında kısa süreli gülüşmelere sebep oldu ve Erdoğan daha sonra diğer soruları cevapladı.