AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sokak hayvanlarıyla ilgili bir sunum yapıldı. Sunumda, uyutma yönteminin sokak hayvanlarının hem insanlara hem de birbirlerine zarar vermesini engellemek için en uygun yöntem olduğu ifade edildi. Erdoğan ise bu öneriye karşılık, tedbir alınması gerektiğini belirterek, "Ama ölçüyü de iyi koruyalım. Bu haliyle çalışın" talimatını verdi.

Yeni Yasa Teklifi: Sokak Hayvanları İçin Ötenazi Düzenlemesi

Hazırlanan taslak ile Hayvanları Koruma Kanunu’nda 8 maddede değişiklik öngörülüyor. Bu çerçevede, kanunun 3. maddesine “sahipsiz sokak hayvanı” tanımı eklenecek. 6’ncı maddede ise köpeklerin yakalanması ve kısırlaştırılmasıyla ilgili genel hükümler yer alacak. Vatandaşlar tarafından şikayet edilen, emniyet ya da belediye tarafından bilinen, saldırgan hale gelmiş köpekler öncelikli olarak toplanacak. Mahallelerde bilinen ve beslenen zararsız köpekler ise kısırlaştırılmak şartıyla sokakta kalmaya devam edecek.

Barınak Koşulları ve Çip Takibi

Kanunun 13. maddesinde yapılacak değişiklikle, toplanan sokak köpekleri arasında barınak koşullarında yaşamını sürdüremeyecek durumda olan, hasta ve saldırgan köpeklere ve bir ay içinde sahiplendirilmeyenlere ötenazi uygulanacağı düzenlenecek. Sahiplendirilen hayvanlar ise çip ile takip edilecek.

Mahalli İdarelerin Görevleri ve Barınak Standartları

Yasanın 17’nci maddesinde yapılacak düzenlemelerle mahalli idarelerin görev alanları yeniden tanımlanacak. Belediyelerin sahipsiz hayvanları kayıt altına alma yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, valilikler ve Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girecek. Ayrıca, çıkarılacak yönetmelikle mevcut ve yeni kurulacak barınaklara standartlar getirilecek ve bu barınakların denetimi kurala bağlanacak.

Teklifin Meclis'e Sunulma Süreci

AK Parti'nin yasa teklif taslağını önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunması ve ardından metni muhalefete götürmesi bekleniyor. Teklifin haziran ayı içinde Meclis’e sunulması ve temmuz ayında Genel Kurul gündemine getirilmesi planlanıyor.