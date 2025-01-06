Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Hayri Gür Kapalı Spor Salonu'nda coşkulu bir kalabalığa hitap eden Erdoğan, terörsüz bir Türkiye hedefine emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

Erdoğan, terörle mücadelede sona yaklaşıldığını belirterek, "Terör örgütü için yolun sonu görünüyor," dedi. Konuşmasında Trabzon’a yönelik yatırımlara da değinen Cumhurbaşkanı, Trabzonspor taraftarlarını sevindirecek müjdeler verdi.

Trabzonspor'a altyapı hamlesi

Ligde zor günler geçiren Trabzonspor için büyük bir projeyi duyuran Erdoğan, "Trabzonspor’un altyapısını güçlendirmek amacıyla 82 bin metrekarelik bir alanda Trabzonspor Tam Eğitim Merkezi’ni hayata geçiriyoruz," dedi. Merkezin antrenman sahaları, sosyal tesisler ve yeşil alanlardan oluşacağını belirtti.

Tesisler 10 yıllığına Trabzonspor’a tahsis edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş Spor Tesisi içinde yer alan ticari üniteler ve bölümlerin 10 yıllığına Trabzonspor’a tahsis edileceğini de açıkladı. Bu kararın, Karadeniz ekibinin altyapı gücünü artırmak için önemli bir adım olduğunu ifade etti.