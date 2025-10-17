Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Türkiye- Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu’nda Türkiye’nin yatırımcılara açık olduğunu belirtti. Erdoğan, Gazze’de İsrail’in iki yıl süren saldırılarını “soykırım” olarak nitelendirdi.



Erdoğan: Türkiye yatırımcıya açık

Erdoğan, forumda yaptığı konuşmada, küresel ticarette belirsizlik ve risklerin arttığı bir dönemde Türkiye’nin yatırımcılar için fırsatlar sunduğunu söyledi.

“Türkiye'nin kapısı yatırımcılara ardına kadar açık. Ticari ilişkilerimizin geleceğine dair güçlü bir sinerji oluştu. Yeni dostlukların kurulmasını ve ortaklıkların kalıcı olmasını önemsiyoruz” dedi.

Ekonomik büyüme ve milli gelir

Cumhurbaşkanı, Türkiye ekonomisine ilişkin verileri de paylaştı:

Dünyanın en büyük 17’nci ülkesi olduklarını, satın alma paritesinde 11’inci sıraya yükselme hedefi olduğunu

23 yılda yıllık ortalama yüzde 5.4 büyüme kaydedildiğini

2024’te kişi başı gelirin 14 bin 751 dolara, kişi başı milli gelirin 17 bin dolara yaklaştığını

Merkez Bankası rezervinin 27 milyar dolardan 189,7 milyar dolara yükseldiğini

İhracatın 36 milyar dolardan 270 milyar dolara yaklaştığını

Turist sayısının 15 milyondan 62 milyona, turizm gelirinin 61 milyar doların üzerine çıktığını açıkladı.

Erdoğan, Türkiye’nin milli gelire göre dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biri olduğunu da vurguladı: “Nerede olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için koşturuyoruz.”

Gazze’deki saldırılar

Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki iki yıllık saldırılarını sert bir dille eleştirdi:

“İsrail’in 2 yıl süren saldırılarında 68 bin Filistinli şehit oldu, 170 bini aşkın kişi yaralandı, 20 binden fazla çocuk hayatını kaybetti. Enkazların altında kaç masumun olduğunu kimse bilmiyor. İki yıl boyunca soykırım yaşandı. Sözde medeni dünya buna engel olamadı. Batılı devletler ise İsrail’e silah yardımını sürdürdü” dedi.