8-9 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024 YKS) sonuçları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonuçlara ilişkin bir açıklama geldi. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle,

"2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."

2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.



Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 16, 2024