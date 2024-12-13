Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada İstanbul Kongre Merkezi'nde protesto eylemi gerçekleştiren 9 şüpheliye, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma suçundan 3'er yıl hapis cezası talep edildi.

İstanbul'daki protesto eylemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2024 programında konuşma yaptığı sırada, bir grup tarafından protesto edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 9 şüphelinin eylemi belirli bir organizasyon kapsamında gerçekleştirdiği belirtildi. Şüphelilerden bazıları, Erdoğan'ın konuşmasına engel olmak amacıyla "Soykırımı Körüklemeyi Bırakın" yazılı pankart açtı ve slogan attı.

İddianamede, protestocuların yüzlerinin kapalı olduğu ve uyarılara rağmen eylemlerine devam ettikleri ifade edildi. Cemile Akça ve Fatma Dilara Gezmişoğlu'nun yüzlerini kapatarak katıldıkları eylemin, yasa dışı bir gösteri olarak değerlendirildiği vurgulandı. Şüpheliler, gruptan ayrılmama konusunda ısrarcı davranarak yasa dışı bir eyleme katıldılar.

İstenilen cezalar ve yargılama süreci

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılmak ve ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Yargı süreci 27 Mart 2024'te İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu ayrı yürütülecek

Şüpheliler hakkında ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçuyla ilgili soruşturmanın Adalet Bakanlığı iznine tabi olduğu için bu davanın ayrı bir şekilde yürütülmesi gerektiği belirtilerek, dosyanın ayrılmasına karar verildi.