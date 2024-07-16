Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın açıklamasında, UEFA'nın Merih Demiral kararı, NATO zirvesi ve bölgesel konular üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte toplantıdan öne çıkan detaylar:

Erdoğan, UEFA'nın Merih Demiral kararını eleştirerek, "Berlin caddelerindeki atmosfer muhteşemdi. Milli takımımız heyecanı yüksek bir performans sergilemiştir. Anlamakta zorlandığımız hakem kararları olmuştur. Milli takımımız maalesef yarı final şansını kaçırdı. A milli futbol takımımızı ve teknik heyeti yürekten tebrik ediyorum." dedi.

NATO liderler zirvesinde Türkiye'nin savunma sanayisi ve dış politika beklentilerini dile getiren Erdoğan, "Ülkemize nazla verilen silahlar bölücü terör örgütlerinin sığınaklarından çıkıyor. NATO'nun taşıyıcı kolonu olan ittifak dayanışması ile bu durum uyuşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına ilişkin sert çıkış yaparak, "İki ülke arasındaki ticari işlemler durduruldu. İsrail'in katliam politikası devam ettikçe tutumumuzu değiştirmeyeceğiz. Filistin'in yanında dimdik duruyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin dış politika hedefleri ve bölgesel işbirliklerine vurgu yapan Erdoğan, "Batı dünya ile ilişkiler ne kadar önemliyse, Asya'dan Afrika'ya kadar ülkelerle işbirliğimiz önemlidir. İtilafların müzakere masasında diyalog yoluyla çözülmesine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel politikasına ilişkin olarak, "Sıkılı yumrukların açılması gerektiğine inanıyoruz. Komşularımızla işbirliklerimizi sürdürüyoruz ve paylaşım kavgalarının diyalog yoluyla çözülmesini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.